Guvernul a decis cum da sporurile celor din Justitie si pentru judecatorii CCR

Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotărâre, regulamentul-cadru privind mărimea concretă a sporului de muncă şi a condiţiilor de acordare pentru familia ocupaţională Justiţie şi pentru Curtea Constituţională, a anunţat Nelu Barbu, purtător de cuvânt al Executivului.

"Noul cadru legal aflat în vigoare impune actualizarea şi înlocuirea dispoziţiilor interne cu o hotărâre de guvern pentru aprobarea principalelor condiţii de acordare a sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase personalului din sistemul Justiţiei. Cuantumul acestui spor pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se stabileşte prin ordin sau prin decizie a ordonatorului de credite în urma identificării unor factori care sunt avuţi în vedere la încadrarea locurilor de muncă în respectivele condiţii, fie ele vătămătoare sau periculoase", a declarat Barbu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat mecanismul de acordare a sporurilor.

"De la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru acel personal care desfăşoară activitatea sub influenţa a patru factori de risc, sunt patru din şase în regulamentul-cadru, care este anexă la această hotărâre de guvern. Spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care desfăşoară activitatea sub influenţa a trei factori de risc şi spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care-şi desfăşoară activitatea sub influenţa a doi factori de risc. Actul normativ nu presupune un impact financiar suplimentar, sporurile erau prevăzute în bugetul ordonatorilor principali de credite din această categorie", a precizat Nelu Barbu.

Într-un comunicat al Ministerului Justiţiei se arată că locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii grele, vătămătoare sau periculoase sunt stabilite, potrivit legii, în baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

"Sporul pentru condiţii grele, vătămătoare sau periculoase se acordă în condiţiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere cel puţin unul dintre următoarele criterii: risc de îmbolnăvire, solicitare nervoasă, risc de accidentare şi indici de morbiditate", precizează sursa citată.

