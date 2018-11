Guvernul anunța ca, pana in 2020, va fi gata 'proiectul despre care nimeni nu crede ca se va finaliza': Urmatorul pas e metroul spre Otopeni

Proiectul trenului care va face legătura între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă va fi finalizat și va funcționa în 2020, înaintea Campionatului European de Fotbal, a declarat joi ministrul Transporturilor, Lucian Șova, la B1 TV.

„Am licitație cu câștigător dat pentru amplasarea de dublare de cale ferată, am studiul de fezabilitate deja primit, recepționat, în 3 săptămâni lansăm licitație pentru utilaje pentru a se lucra simultan la fiecare stâlp”, a spus ministrul, despre un proiect „despre care nimeni nu crede că se va finaliza”.

Ministrul a vorbit și despre proiectul de metrou București-Otopeni, unde a spus că se confruntă cu greutăți și care va fi realizat în parte cu finanțare UE și în parte cu finanțare din partea Agenţiei Internaţionale de Cooperare a Japoniei (JICA).

„Comisia Europeană, directoratul care are grijă de fondurile UE în România, după ce au deja confinanțare cu banca japoneză de 300 milioane de euro au aflat că metroul e bun doar până la stația Tokyo. Și îngerul nostru păzitor care are grijă de noi și ne vorbește despre fonduri europene a spus că e bine așa. Nu dau nume că acolo nu e pe persoană fizică, e directoratul CE. Am propus băncii japoneze să cofinanțeze cealaltă porțiune de metrou. Dacă puneam grămădă banii europeni cu cei japonezi nu mai știam după ce procedură să facem licitația. Ne-au făcut un serviciu cei de la Bruxelles că ne-au rupt în două proiectul. Acum e doar până la mall”, a spus ministrul.

Ministrul a apreciat că primul segment care va fi dat în folosință va fi cel dintre Complexul Comercial Băneasa și Otopeni.

Tokyo este o stație care se va afla Sectorul 1, între DN1 și Complexul Comercial Băneasa. Termenul estimat de punere în funcțiune este a doua jumătate a anului 2021.

Ministerul Transporturilor și Ministerul Fondurilor Europene au transmis Comisiei Europene, la data de 9 noiembrie 2018, cererea de finanțare pentru proiectul Magistrala 6, 1 Mai – Otopeni. Valoarea totală a proiectului este de 6.345.573.961 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, este de 2.776.820.282 lei (85% din valoarea totală eligibilă aprobată – 2.360.297.241 lei este asigurată din Fondul de Coeziune, iar 15% în valoare de 416.523.040 lei va fi finanțată din bugetul beneficiarului), iar suma 1.455.979.594 lei va fi asigurată printr-un împrumut JICA (Japan International Cooperation Agency).

Linia de metrou are o lungime de 14,2 km și 12 stații.

Perioada de implementare a proiectului este de 120 luni, respectiv între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023. Lucrările de construcție a acestei magistrale de metrou sunt programate să înceapă anul viitor.