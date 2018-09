Guvernul ar putea sesiza CCR in cazul completelor de apel de la Inalta Curte. Dragnea: Un demers firesc

Incepe testul de FOC pentru Romania in Parlamentul European: moment decisiv pentru țara noastra Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne din Parlamentul European va discuta luni situaţia din România, inclusiv independenţa justiţiei, urmând ca la dezbatere să participă şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timmermans. În sesiunea plenară de miercuri, unde se va di ...

Lista sectiilor de votare din strainatate - Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018 Lista secţiilor de votare din străinătate - Referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018Lista secţiilor de votare din străinătate (pdf)

Trei TIR-uri implicate intr-un accident pe DN2 in aceasta seara, la Costesti. Traficul partial blocat Trei TIR-uri au fost implicate, duminica seara, intr-un eveniment rutier pe DN 2, in localitatea buzoiana Costesti, traf...

Participare slaba la referendumul "istoric" care schimba numele Macedoniei. Peste 90% din voturi au fost "pentru" UPDATE Peste 90% din voturile exprimate duminica la referendumul din Macedonia au fost in favoarea schimbarii numelui acestei tari in "Macedonia de Nord", potrivit rezultatelor comisiei electorale, dupa numararea a aproape jumatate din voturi, transmite AFP.

Controversatul Secureanu a dat in judecata Spitalul Malaxa, iar acum… Florin Secureanu a pierdut procesul cu Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"! Avem decizia de ultimă oră a instanței! Fostul manager a dat unitatea medicală în judecată, a contestat faptul că a fost concediat, însă nu a avut câștig de cauză. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile. Florin Secureanu a […]

Miliardarul Dan Camarzan care spargea șampanii de 15.000 € la mare are "revelații divine": "Eu sunt Dumnezeu și voi sunteți copiii mei!" De mai bine de un an, miliardarul care mergea cu elicopterul, în fiecare weekend, la Mamaia și spărgea șampanii de 15.000 de euro prin cluburile de fițe de pe litoral s-a transformat radical. Dan Cămârzan are "revelații divine". CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în premieră, mărturiile uluitoare ale omului de afaceri din Brașov. […]

Raisa isi vinde virginitatea pentru 1.1 mil. €, dar…"Nu am sarutat niciun tip pana acum!" În urmă cu două zile, v-am prezentat, în exclusivitate, cazul unei românce de 25 de ani care își vinde virginitatea, pentru o sumă colosală, pe un renumit site de escorte. Raisa, tânăra dispusă să își vândă fecioria pentru 1,1 milioane de euro, a făcut mărturisiri uluitoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (CITEȘTE […]

Adi Minune nu se leapada de feblețea sa! I-am filmat in timp ce… Adrian Minune se dedică trup și suflet celor două femei din viața lui: Cati și feblețea sa, Oana, pe care nu o neglijează deloc. Celebrul manelist a ținut morțiș să-i prezinte apropiatei sale noua bijuterie pe care și-a achiziționat-o și cu care face furori pe străzile Capitalei. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă […]

Dragnea, amenintare voalata la constatarii sai din CEx: Daca vor continua, nu vor mai face parte din echipa Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică seara, într-o emisiune televizată, despre cei opt membri CEx care au votat pentru demisia sa din funcţie şi au criticat în public anumite aspecte din partid, că „nu vor mai face parte din echipă” dacă vor continua să îşi atace formaţiunea.