Guvernul britanic i-a dat unda verde premierului Theresa May sa atace Siria

Theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cabinetul britanic i-a dat joi unda verde premierului Theresa May sa se alature Statelor Unite si Frantei in planuirea unor atacuri militare, ca represalii fata de presupusul atac chimic din weekendul trecut de la Duma, relateaza BBC News. Ministrii au fost de acord ca este “foarte probabil” ca regimul condus de catre Bashar al-Assad sa fie responsabil pentru atacul chimic din orasul Duma, iar folosirea unor astfel de arme asupra civililor nu ar trebui sa ramana fara raspuns. Theresa May a convocat o sedinta de urgenta a Guvernului, in conditiile in care armata britanica ar putea participa la un atac al SUA in Siria. “Premierul a spus ca este vorba despre un act socant si barbar care ...