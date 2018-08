Guvernul Dancila desface sacul cu bani - Industria care primește ajutor de stat de 40 de milioane de euro

Trageri loto. Joi, 9 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 18.686 de câștiguri în valoare totală de 925.421,34 lei. Mondo News vă va prezenta numerele câștigătoare extrase la tragerile loto de azi începând cu ora 18.00

Urmariti in direct pe Ziare.com desfasurarea partidei dintre Alashkert (Armenia) si CFR Cluj din prima mansa a turului trei preliminar din Europa League, incepand cu ora 19:00.

Romanii stabiliti in strainatate au inceput sa ajunga acasa pentru a participa la un protest de amploare, unde vor cere demisia Guvernului si alegeri anticipate, scrie agentia de stiri Associated Press. Citește mai departe...

Un deţinut condamnat pentru furt calificat a evadat, joi, din Penitenciarul Pelendava, judeţul Dolj, poliţiştii organizând mai multe filtre în oraş pentru prinderea acestuia, transmite corespondentul MEDIAFAX. Deţinutul, în vârstă de 26 de ani, din Bucureşti, era la muncă, iar la un moment dat a dispărut, ulterior angajaţii Penitenciarului Pelendava constatând dispariţia acestuia. Tânărul era […] The post Deținutul Eusebiu Grumeza a evadat de la Penitenciarul Pelendava, judeţul Dolj appeared first on Cancan.ro.