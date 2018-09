Guvernul Dancila, GAFA de PROPORȚII - Consiliul UE, confundat cu Consiliul European, pe un site oficial

​Pe site-ul dedicat pregătirii Președinției române a Consiliului Uniunii Europene, deținut de Ministerul Afacerilor Externe, este încurcat Consiliul UE cu o altă instituție a UE, Consiliul European, scrie Hotnews.ro.

"Confuzia apare în versiunea în limba engleză a site-ului www.romania2019.eu. Aici, pe pagina principală, ni se prezintă „THE STORY OF THE LOGO FOR ROMANIA’S PRESIDENCY OF THE EUROPEAN COUNCIL”, adică „povestea logoului pentru Președinția română a Consiliului European”.

Numai că România va prelua de la 1 ianuarie 2019, pentru 6 luni, Președinția Consiliului Uniunii Europene, o instituție care reunește miniștri ai statele membre. În schimb, Consiliul European reunește șefii de state sau de guverne din UE", scrie sursa citată.

Ulterior, MAE a transmit câteva precizări pe această temă. "Ministerul Afacerilor Externe a întâmpinat dificultăți în afișarea anumitor texte, site-urile sale fiind supuse sistematic unor atacuri informatice menite să discrediteze platformele online ale instituției. Acest lucru a condus la afișări parțiale de text, motiv pentru care ne cerem scuze pentru aceste inconveniente. Site-urile sunt traduse în baza unui serviciu de traducere contractat anterior de către Ministerul Afacerilor Externe, conform normelor legale în vigoare. În baza contractului, responsabilitatea pentru traduceri revine prestatorului de servicii. Erorile au fost remediate de îndată", precizează MAE, potrivit sursei citate.

Potrivit unor surse din MAE, site-ul pe care a apărut gafa este administrat exclusiv de echipa ministrului Negrescu, restul site-urilor oficiale fiind responsabilitatea echipei IT a ministerului. "Nimic nu intră pe site fără aprobarea lui", precizează sursele din minister.

De altfel, gafa pe care MAE o explică printr-un atac cibernetic vine la scurt timp după o altă gafă a ministrului Victor Negrescu. Acesta a vorbit, într-o intervenţie la o televiziune, despre faptul că diplomatul Grigore Gafencu abordase tema construcţiei europene şi în anii '80-'90. Problema este că diplomatul român murise din 1957.