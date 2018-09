Guvernul de la Caracas vede o adevarata conspiratie in exodul populatiei din Venezuela, pentru a-i lua petrolul

Delcy google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un membru al Guvernului de la Caracas a declarat vineri, 31 august, ca SUA au intervenit in exodul populatiei din Venezuela. Astfel, exodul a sute de mii de venezueleni ar face parte dintr-un plan condus de Statele Unite de a interveni in aceasta tara producatoare de petrol. „Ei elaboreaza un context artificial, un scenariu, pentru a justifica interventia in Venezuela si acest scenariu se numeste criza umanitara”, a declarat in fata presei, vicepresedinta Delcy Rodriguez. Ea a lansat aceasta acuzatie dupa o intalnire cu Matthew Crentsil, delegatul in Venezuela al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), si Peter Grohmann, reprezentantul ONU in Venezuela. Pentru Rodriguez, ...