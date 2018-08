Guvernul ii cere lui Klaus Iohannis sa nu blocheze proiectul de buget. Sunt in pericol mamele, copiii, pensionarii și pacienții

Guvernul României solicită public președintelui României, Klaus Iohannis, să acorde importanța cuvenită proiectului rectificării bugetului pentru 2018 pentru a nu aduce grave prejudicii garantării drepturilor românilor la sănătate, pensie, siguranță publică și bunei funcționări a instituțiilor statului. „Refuzul președintelui României de a convoca de urgență CSAT pentru avizarea proiectului rectificării bugetare poate periclita nu doar The post Guvernul îi cere lui Klaus Iohannis să nu blocheze proiectul de buget. Sunt în pericol mamele, copiii, pensionarii și pacienții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.