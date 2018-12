Guvernul ingheta voucherele de vacanta si indemnizatiile de vacanta la 1.450 lei, in 2019 si 2020

Editia de majorat a Festivalului Brazilor de Craciun a reusit sa adune suma de 770.000 de euro, fonduri care vor fi utilizate in cele 29 de programe Scoala dupa Scoala dezvoltate de Salvati Copiii Romania. Cel mai licitat brad a fost creat de Dhaniel Nora - Purple Flowers, cu sprijinul Sephora, achi ...

Simona Halep isi trece in palmares un nou premiu dupa un an 2018 de-a dreptul memorabil.

Luis Valbuena, de 33 de ani, si Jose Castillo, 37 de ani, ambii foști jucători din MLB, și-au pierdut viețile în Venezuela, într-un accident rutier. Mașina în care se aflau a lovit o piatră și a ieșit de pe drum. Carlos Rivero, un alt jucător, la Arizona Diamondbacks, se afla la volan și a supraviețuit