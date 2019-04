Guvernul May, obligat sa ceara amanarea BREXIT pentru a evita iesirea din UE fara acord

Camera Comunelor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Camera Comunelor a aprobat, in cursul noptii de miercuri spre joi, o motiune prin care Guvernul Theresa May este obligat sa ceara amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Decizia era necesara pentrui a evita producerea Brexit fara niciun acord. Proiectul de lege, initiat de Yvette Cooper, din Partidul Laburist (centru-stanga, opozitie), a fost aprobat la limita de Camera Comunelor, cu 313 voturi pentru si 312 impotriva, informeaza Sky News. Comisia LIBE a sustinut astazi acordarea pentru cetatenii britanici a dreptului de a calatori fara vize in UE dupa Brexit Motiunea ii da premierului Theresa May un nou mandat pentru a cere amanarea Brexit prin prelungirea negocierilor in virtutea ...