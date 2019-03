Guvernul May supune din nou, maine, acordul Brexitului votului deputatilor

Andrea Leadsom google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul britanic urmeaza sa prezinte din nou acordul divortului pe care l-a incheiat cu UE, pentru a treia oara, in vederea ratificarii in Camera Comunelor maine, a anuntat astazi ministrul britanic insarcinat cu Relatiile cu Parlamentul Andrea Leadsom, relateaza AFP. BREAKING NEWS! Theresa May a facut anuntul: "Sunt pregatita sa ma retrag din functie mai devreme decat intentionam" ”O motiune cu privire la retragerea Regatului Unit din uniunea Europeana (UE) va fi prezentata vineri” in Parlament, i-a anuntat Andrea Leadsom pe deputati, care au respins tratatul retragerii in doua randuri, in ianuarie si martie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pa ...