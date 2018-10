Guvernul modifica legile justitiei prin OUG. Dancila: Nu vom tolera imixtiuni in actul de justitie

Guvernul s-a reunit, luni, de la ora 9.00, iar Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia, ar urma sa se afle pe ordinea de zi a sedintei. Insa, recomandarile Comisiei de la Venetia in chestiunile esentiale sunt ignorate. Dupa sedinta, premierul Viorica Dancila va pleca intr-o vizita in Turcia si in Emiratele Arabe Unite.

Viorica Dancila a anuntat ca pe ordinea de zi a fost adaugata si OUG privind cele trei legi ale justitiei.

„Cele trei legi ale justitiei au fost modificate de Parlament, iar aceste modificari au fost validate de Curtea Constitutionala si asigura o mai buna functionare a sistemului de justitie in interesul cetatenilor. Ceea ce adoptam astazi este o armonizare a prevederilor legilor, astfel incat sa raspunda cat mai bine situatiilor intalnite in practica pentru buna desfasurare a actului de justitie. Justitia din Romania trebuie sa fie garantia respectarii si apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale romanilor, iar abuzurile si imixtiunile in infaptuirea actului de justitie nu sunt si nu vor fi tolerate”, a sustinut Viorica Dancila.

