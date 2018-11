Guvernul modifica varsta de pensionare a femeilor. Pana la ce varsta vor putea lucra

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul a decis in sedinta de vineri ca femeile sa poata opta pentru pensionarea la 65 de ani, in prezent varsta de pensionare fiind de 63 de ani. Modificarea are loc in contextul in care Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca femeile trebuie sa aiba sansa de a lucra pana la 65 de ani, in cazul in care isi doresc acest lucru. Astfel, actul normativ prevede ca niciun angajator nu poate intrerupe contractul, daca o angajata doreste sa continue activitatea dupa varsta standard de pensionare (63 de ani). „Litera c) a alineatului (1) a articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau ...