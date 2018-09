Guvernul nu sufla o vorba. Inregistrare cu discursul lui Dancila la Bruxelles. Ce spune despre mitingul din 10 august

Jurnalistii de la g4media.ro au dat publicitatii o inregistrare cu discursul pe care Viorica Dancila l-a sustinut in fata parlamentarilor socialisti din Parlamentul European. Ea a spus ca protocoalele secrete dintre Parchete si SRI au reprezentat imixtiuni in Justitie, iar despre reprimarea violenta a mitingului din 10 august a spus ca Romania nu poate asista pasiva la incalcarea drepturilor si libertatilor cetatenilor de catre persoane care iau cu asalt cladiri si institutii publice.

”Au fost puse in discutie recent, ca reprezentand imixtiuni in Justitie, asa-numitele protocoale sau acorduri secrete. Dar aceste aspecte trebuie clarificate, in primul rand, la nivel national si doar ulterior la nivelul Comisiei Europene, in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, pentru a vedea cel mai bun si eficace mod de a se proceda. Vreau sa dau un exemplu care va va ajuta sa va faceti o imagine asupra acestor protocoale si a lucrurilor pe care eu, ca prim-ministru, si toti cetatenii de buna credinta au obligatia sa le indrepte in Romania. Peste 60% din judecatori si procurori au dosare in diferite etape de analiza. Asta, oare, inseamna independenta Justitiei? Este foarte important sa evidentiem ca Romania ramane unul dintre statele cele mai pro-europene din Uniunea Europeana si cred cu tarie ca trebuie sa aparam aceasta stare de lucruri”, a spus Dancila despre situatia din justitia romaneasca.

”Un alt punct care necesita explicatii este cel referitor la protestul din 10 august. Intr-o democratie europeana puternica si consolidata, intocmai cum este Romania, exercitarea drepturilor constitutionale de exprimare si de manifestare publica nu este si nu va fi restransa sau interzisa. Acest lucru nu se va intampla niciodata. Indiferent de cauza pentru care cineva militeaza, de diferentele de gandire, de diferentele de opinie sau de credinta sau de alti factori care pot genera aceste proteste intr-un anumit context. Indiferent de abordare sau de atitudinile diferite. Romania europeana, care isi aniverseaza in acest an centenarul si care se pregateste sa preia la 1 ianuarie 2019 presedintia Consiliului Uniunii Europene, nu poate asista insa pasiva atunci cand, sub aparenta exercitarii acestor drepturi, dar in realitate prin incalcarea ordinii si sigurantei publice, a drepturilor, libertatilor si sigurantei cetatenilor care incercau sa protesteze pasnic, alti cetateni incearca sa ia cu asalt cladiri si institutii publice prin actiuni violente fara precedent sau prin agresiune. Sa nu uitam ca acest miting nu a fost autorizat”, le-a spus Viorica Dancila socialistilor europeni in legatura cu mitingul din 10 august.

Guvernul nu a difuzat pana in acest moment niciun comunicat legat de afirmatiile de la Bruxelles ale lui Dancila.

