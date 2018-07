Guvernul pregatește schimbari la programul de titluri de stat

Angelina Jolie a recăpătat zâmbetul ei seducător de când îl are în preajmă pe mult mai tânărul Ed Skrein. Actriţa l-a cunoscut pe noul ei iubit la turnarea unui film.

eMAG Flash Deals revine la cel mai mare retailer online sub o alta forma. De data asta sunt vizate produsele de tip Outlet. Preturile au reduceri imense timp de 3 ore. Citește mai departe...

Ruslan Codreanu, care pana acum a detinut functia de viceprimar al Chisinaului, s-a numit singur in pozitia de primar interimar, printr-o dispozitie.

Șeful Biroului Arme și Muniții din Poliția Capitalei este acuzat de un afacerist că ar fi făcut presiuni asupra lui pentru a-l deposeda de un teren. (Cele mai bune oferte laptopuri) Comisarul șef Viorel Raicu a fost filmat, în afara programului, îmbrăcat la costum, în timp ce coordonează o echipă de muncitori ca să evacueze […] The post Șeful de la Arme și muniții din Poliția Capitalei, filmat la o ”intervenție” în afara programului: ”Legea e făcută să fie interpretată!” appeared first on Cancan.ro.