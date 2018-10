Guvernul PSD blocheaza cele mai importante dosare ale momentului, acuza Silviu Dehelean, deputat USR

Deputatul USR Silviu Dehelean, membru al Comisiei juridice din Camera Deputaților, atrage atenția că Guvernul Dăncilă tocmai a reușit să își îndeplinească obligațiile față de Partidul Social Democrat, blocând cele mai importante dosare ale momentului. De la deja istoricul dosar al Revoluției până la dosarul TelDrum-Dragnea, incluzând dosarul abuzurilor Jandarmeriei din 10 august, OUG pentru modificarea legilor Justiției sfidează nu doar cetățenii româniei, ci și Constituția, susține Dehelean.

”Ordonanta de Urgență privind Legile Justiției reprezintă cel mai periculos contraatac pesedist al momentului. Schimbând regulile referitoare la vechimea și gradul profesional al procurorilor, OUG încalcă art. 15 alin. 2 din Constituția României care stabilește aplicabilitatea legii doar pentru viitor, și îi elimină din dosarele instrumentate pe mulți dintre procurorii delegați perfect legal la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiției, de exemplu.Astfel, în celebrul dosar al Revoluției au fost aduși procurori de la mai multe parchete și secții, tocmai pentru că volumul de muncă este unul impresionant iar complexitatea acuzațiilor nu are precedent. Nefinalizat de 30 de ani, dosarul Revoluției va rămâne o poveste fără sfârșit: 3 din cei 6 procurori delegați vor fi îndepărtați din dosar. Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, poate sta liniștit. Vom mai vorbi despre Revoluție doar pe 21 și 22 decembrie, în fiecare an, și, evident, doar la televizor.Nici mult mai recentul dosar al abuzurilor Jandarmeriei din 10 august nu va putea fi intrumentat prea ușor, pentru că Guvernul a decis că 2 din cei 3 procurori care îi anchetează pe jandarmi să părăsească fie Secția Parchetelor Militare, fie dosarul la care lucrează. Ministrul PSD de Interne, Carmen Dan, răsuflă relaxat. Nu se va ajunge la ordinele date de ministru pentru că nici instrumentele politice din Jandarmerie nu mai pot fi anchetate prea ușor.Nicio OUG fără cel puțin o dedicație pentru Liviu Dragnea. Acum, cu gândul la patronul politic al Coaliției PSD+ALDE, Guvernul României a decis că niciun procuror fără 10 ani vechime să nu poate funcționa în DNA sau DIICOT. Proiectul inițial al OUG stabilea o vechime minimă de 8 ani, însă, după ce au refăcut calculele, PSD și ALDE au crescut acest prag cu încă 2 ani. De ce? Simplu, pentru că procurorul care instrumentează dosarul TelDrum are o vechime de 8 ani.Iată doar trei exemple de dosare-poate cele mai relevante, poate fix cele la care s-au gândit PSD+ALDE atunci când au produs această OUG – afectate de noile modificări ale Legilor Justitiei”, a conchis Dehelean.