Guvernul PSD trimite o gramada de bani pentru o biserica din Elvetia. Romanii de acolo ar prefera sa fie investiti in scoli si spitale din tara. Reactia BOR

Guvernul a subventionat cu aproape 430.000 de euro (470.000 de franci elvetieni) achizitia de catre Biserica Ortodoxa Romana a unui centru parohial in capitala Elvetiei. Informatia a fost facuta publica de romanii din Asociatia Rezist Zurich, care s-au declarat revoltati de acest lucru, cerand Parohiei din Berna sa dea banii inapoi si sa solicite ca suma sa fie investita in tara in scoli sau spitale.