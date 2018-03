Guvernul Romaniei va fi iluminat in aceasta seara in purpuriu. Iata de ce!

Guvernul României marcheză și în acest an Ziua Internaţională a Luptei împotriva Epilepsiei, cunoscută sub denumirea de ‪”Purple Day”, prin iluminarea Palatului Victoria în purpuriu, în această seară, începând cu ora 20.00.Executivul răspunde astfel demersului Asociaţiei pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare, manifestându-și solidaritatea cu cei care suferă de această afecțiune, care afectează unul din 100 de oameni, la nivel mondial.Ziua Internaţională a Luptei împotriva Epilepsiei este marcată în fiecare an în data de 26 martie.Sursă foto: Guvernul României