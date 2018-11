Guvernul si-a facut laborator de propaganda: cum a ajuns national-comunismul ceausist cultura oficiala a Romaniei la Centenar

"Capitane, nu fi trist/Garda merge inainte/Prin Partidul Comunist" - probabil ca aceasta strofa populara surprinde mai bine decat analizele sofisticate monstruozitatea dictaturii lui Nicolae Ceausescu, o contopire nu doar a dacilor si romanilor in fibra nationala, ci a doua rele absolute: fascismul si comunismul. Iata ca nici tovarasul Ceausescu nu are motive de tristete, pentru ca si Partidul Comunist merge inainte, in Guvernul Dragnea/Dancila.