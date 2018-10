Guvernul vine cu explicații, dupa acuzațiile ca ar fi votat impotriva ajutoarelor pentru pesta porcina, la Bruxelles

Ministerul Finanțelor Publice a transmis că amendamentele europarlamentarului Siegfried Mureșan pentru suplimentarea fondurilor UE pentru pesta porcină vor fi votate abia pe 24 octombrie și că până în prezent au fost tăiate doar fonduri de angajament, nu credite de plăți.

„Referitor la declarațiile europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan, cu privire la nesusținerea de către Guvernul României a amendamentelor depuse de către acesta pentru a veni în sprijinul fermierilor afectați de pesta porcină africană, facem următoarele precizări: Conform reglementărilor în materie ale Uniunii Europene, două instituții europene au atribuții în aprobarea bugetului anual: Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European. Procedura respectivă prevede prezentarea de către Comisia Europeană a proiectului și, ulterior, lecturi separate ale proiectului realizate, pe rând, de către cele două instituții. Aceasta determină atât o suprapunere a demersurilor celor două instituții, cât și o decalare a momentelor în care sunt adoptate amendamentele acestora. Într-o astfel de situație ne aflam acum”, a transmis, joi, Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea MEDIAFAX.

Ministerul Finanțelor Publice precizează că amendamentele depuse de europarlamentarul Siegfried Mureșan vor fi votate pe 24 octombrie.

„Statele membre au agreat Proiectul de buget al UE pentru anul financiar 2019, în 11 iulie a.c., la nivel tehnic, în Consiliul UE. Ulterior ceea ce acestea au agreat, a fost aprobat în urma unei proceduri scrise, care s-a încheiat la data de 4 septembrie 2018, cu documentul Consiliului UE nr. CM 4107/2018 invocat de domnul parlamentar. La data de 4 septembrie 2018, după încheierea procedurii scrise, Consiliul Uniunii Europene a adoptat proiectul de buget convenit de statele membre la data 11 iulie 2018. Poziția Consiliului adoptată în data de 4 septembrie NU avea cum să includă amendamente depuse ulterior datei de 11 iulie 2018, mai cu seamă cele depuse într-un alt for decizional cu atribuții în adoptarea bugetului. Amendamentele depuse de către parlamentarii europeni, în PARLAMENTUL EUROPEAN, vor fi votate fiecare în parte la plenară Parlamentului European din data de 24.10.2018”, potrivit sursei citate.

MFP a adăugat că în reducerile operate de către Consiliu UE în proiectul de buget pentru anul 2019, la linia dedicată măsurilor de urgență privind sănătatea animalelor și a plantelor „nu s-au făcut reduceri ale creditelor de plăți, ci numai ale celor de angajament”.

„După adoptarea pozițiilor proprii de către fiecare dintre cele două instituții UE cu atribuții în aprobarea bugetului (Consiliul UE și Parlamentul European), cele doua instituții se întâlnesc în cadrul procedurii de conciliere, pentru a ajunge la o poziție comună. Așadar, negocierea cu PE va începe în perioada de conciliere și sperăm să ajungem la obținerea unui acord pe bugetul 2019 la 16 noiembrie, la reuniunea ECOFIN Buget. Între timp, din partea Comisiei se așteaptă tradiționala Scrisoare rectificativă pentru bugetul 2019, în care Comisia Europeană prezintă propunerile (rezultate din execuție/implementare) pentru încheierea anului agricol. În reducerile operate de către Consiliu în proiectul de buget pentru anul 2019, la linia dedicată măsurilor de urgență privind sănătatea animalelor și a plantelor nu s-au făcut reduceri ale creditelor de plăți, ci numai ale celor de angajament. Ca întotdeauna, și cu această ocazie, Consiliul a ținut seama de datele de execuție prezentate de Comisia Europeană”, potrivit MFP.

Europarlamentarul Siegfried Mureşan a acuzat, joi, Guvernul Dăncilă că a votat în Consiliul UE tăierea fondurilor pentru pesta porcină, precizând că Executivul „sabotează orice șansă ca fermierii români afectați de pesta porcină africană să fie despăgubiți din fonduri europene”.

„Guvernul Dăncilă sabotează orice șansă ca fermierii români afectați de pesta porcină africană să fie despăgubiți din fonduri europene! Guvernul României a votat în Consiliul Uniunii Europene (UE) reducerea alocărilor pentru fermierii afectați de pesta porcină africană (PPA) în Bugetul UE 2019, la o săptămână după ce solicitasem în Parlamentul European creșterea cu 110 milioane de euro a alocărilor pentru PPA în bugetul UE de anul viitor”, a scris, joi, pe Facebook, europarlamentarul PNL.

Siegfried Mureşan a anunțat că a depus în legislativul european amendamente la proiectul de buget al UE pentru 2019 în vederea susținerii românilor afectați de pesta porcină.

„În data de 30 august a.c., am depus în Parlamentul European două amendamente la proiectul de buget al Uniunii Europene pentru 2019 în care solicitam alocarea, în total, a 110 milioane de euro pentru despăgubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectați de pesta porcină africană, inclusiv fermierii din România. Dintr-un document oficial obținut ieri de la Consiliul UE am aflat că, în data de 4 septembrie a.c., deci la aproape o săptămână după amendamentele depuse de mine, Guvernul a votat în Consiliu tăierea fondurilor pentru pesta porcină. Concret, Executivul condus de Viorica Dăncilă a votat alocarea a zero euro către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru măsurile specifice destinate fermierilor afectați de pesta porcină africană, acolo unde eu solicitasem 100 de milioane de euro. Mai mult, Guvernul Dăncilă a votat și pentru reducerea cu 8,5 milioane de euro a alocărilor pentru măsuri de urgență de combatere a bolilor la plante și animale în Uniunea Europeană, față de propunerea inițială a Comisiei. La acest capitol, eu am solicitat o creștere de 10 milioane de euro”, a adăugat Mureșan.

Forma finală a Bugetului UE 2019 va fi negociată și aprobată de Parlamentul European și Consiliul UE la finalul lunii noiembrie.