Guvernul vine cu vesti bune pentru soferi. Se ia in calcul reducerea pretului la combustibil

Guvernul ia in calcul eliminarea supraaccizei la carburanti, ceea ce ar duce la o ieftinire la pompa. Daca aceasta taxa ar fi eliminata, atunci atat benzina cat si motorina s-ar ieftini cu 38 de bani pe litru. Anuntul vine de la ministrul Finantelor, la un an de la reintroducerea acestei suprataxe. "Am lansat o idee in Guvern, se discuta acest lucru in cadrul Guvernului si ca sa o spun comun, am propus eliminarea supraccizei la combustibil, ceea ce va conduce la scaderea pretului la pompa. In prima faza ai o scadere in ceea ce priveste veniturile la buget, dar pe termen lung vei avea o crestere prin cresterea consumului.", a declarat Eugen Teodorovici. Daca ti- ...