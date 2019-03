Guvernul vrea sa atraga turisti straini printr-un clip ...in limba romana: De la Dracula si zmei, la placeri si petreceri. Noi avem tot! (Video)

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a lansat, duminica seara, noul videoclip de promovare a zonelor turistice din tara noastra. Sub sloganul "Romania, o destinatie pentru 365 de zile de vacanta pe an", spotul are ca scop atragerea turistilor straini in tara noastra, insa este narat exclusiv in limba romana.