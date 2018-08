Guvernul vrea sa dea in judecata Comisia Europeana

Premiera pentru sistemul universitar: Plan cadru unic pentru masterat Guvernul a aprobat ordonanţa prin care planul cadru al masteratului didactic devine unic pe ţară şi se aprobă prin ordin ...

Doi raniți grav in urma impactului dintre un tir și un autoturism pe Valea Ursului, in Argeș Două persoane au fost rănite grav, vineri dimineața, în urma impactului dintre un tir și un autoturism, pe DN7, zona Valea Ursului, din județul Argeș. Traficul rutier este blocat. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Argeș, Mădălina Epure, în urma accidentului de la Valea Ursului, două victime au fost încarcerate. „Pe Valea Ursului a fost […]

Maria Constantin și Marcel Toader s-au intalnit la un post TV. Ce reacție a avut fiecare. "Morții…" Maria Constantin și Marcel Toader s-au despărțit cu scandal, iar în clipa de față nu-și mai vorbesc. Nici măcar nu se salută atunci când se întâlnesc. Cei doi s-au intersectat la un post de televiziune, însă s-au comportat ca și cum nu s-ar cunoaște. „E un subiect destul de… tardiv, trecut. Morţii cu morţii, viii […]

Noi alerte de cod galben pentru mai multe județe din țara! Se circula greu din cauza ceții Vremea se schimbă radical în următoarele ore! Vineri dimineaţă, judeţele Covasna şi Harghita se află sub avertizare cod galben de ceaţă până la ora 9.30. Ceața determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Șoferii sunt sfătuiţi să adapteze viteza, să folosească luminile de ceaţă şi să nu se angajeze în […]

Simona Halep, la momentul adevarului. Care sunt superstițiile liderului WTA. "Nu se atinge nimeni de…" Simona Halep a dezvaluit care sunt superstitiile ei înaintea fiecărei partide. Sportiva noastră a precizat că este tipicară și că doar antrenorul are voie să-i atingă geanta sau rachetele cu doar câteva minute înainte să intre pe teren. "Nu se atinge nimeni de geanta mea şi nici de rachete. Doar antrenorul. Sunt destul de tipicară, […]

Incendiu puternic la o fabrica de mase plastice din Ialomita. Trei depozite de 3.000 mp au ars Trei depozite de 3000 de metri pătraţi au ars într-un incendiu violent care a izbucnit în timpul nopţii de joi spre vineri la un depozit de reciclare a materialelor plastice din Fierbinţi-Târg, judeţul Ialomiţa, pompierii intervenind, la ora aceasta, pentru lichidarea focului.

Victor Ponta, ipoteza INCEDIARA: planul ascuns al lui Liviu Dragnea Fostul premier Victor Ponta a comentat, joi seară, la Constanţa, Legea offshore afirmâd că România nu va scoate niciun metru cub de gaz şi nu va încasa redevenţă, acesta fiind rezultatul demersului unui “grup de infractori” care are puterea şi care a dorit să folosească tema resurselor naturale ale ...

Noaptea protocoalelor pierdute. Cum a aparut un protocol in doua variante și care sunt diferențele/ DOCUMENTE Protocolul încheiat în 2016 între PG și SRI a ajuns astăzi la opinia publică. O variantă nesecretă care este publicată pe site-ul Ministerului Public și una secretă, ce a apărut câteva ore mai târziu, pe Facebook-ul lui Darius Vâlcov. Ambele au fost semnate în aceeași zi, chiar înainte de alegeri.VE ...

Fabrica de reciclare a materialelor plastice, cuprinsa de flacari Un incendiu violent a izbucnit vineri dimineaţă la o fabrică de reciclare a materialelor plastice din localitatea Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Ialomiţa, slt. Lăcrămioara Chirea, pompierii intervin cu şapte autospeciale. "Incendiul se ...