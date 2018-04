Gwen Stefani va incepe in iunie o rezidenta la Planet Hollywood din Las Vegas

Cântăreaţa americană Gwen Stefani va începe în luna iunie o rezidenţă la Planet Hollywood Resort & Casino din Las Vegas. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Este vorba despre 25 de concerte pe care artista le va susţine sub numele „Gwen Stefani – I'm Just a Girl” Show-ul va fi realizat special pentru Zappos Theatre, care are o capacitate de 7.000 de locuri. Sala găzduieşte deja rezidenţa lui Jennifer Lopez, până în luna mai, şi pe a grupului Backstreet Boys, care şi-a extins proiectul început în 2017 până în luna noiembrie a acestui an. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Să pot face un show în Las Vegas este o onoare incredibilă. Am crescut în Anaheim, California, şi nu mi-am imaginat vreodată că voi avea propria rezidenţă în Vegas. Am fost atât de norocoasă să fac turnee în cariera mea, dar să creez un spectacol pentru Vegas este ceva ce nu am mai făcut şi abia aştept”, a spus cântăreaţa într-un comunicat. Rezidenţa ei începe pe 27 iunie, scrie Rolling Stone, şi se va încheia pe 16 martie 2019. Gwen Stefani, născută pe 3 octombrie 1969, este cântăreaţă şi creatoare de modă americană, care a devenit cunoscută în calitate de solistă a grupului No Doubt, alături de care a lansat o serie de albume de succes, ca „Tragic Kingdom” (1995), care a inclus single-uri precum „Don't Speak", „Hey Baby" şi „It's My Life". În 2004, Gwen Stefani şi-a lansat primul album solo, „Love. Music. Angel. Music. Baby”, urmat în 2006 de „The Sweet Escape”. În 2008, Gwen Stefani a revenit în trupa No Doubt, care s-a reunit după o pauză de câţiva ani. Ea a revenit la cariera solo în 2014, când a lansat melodiile ...