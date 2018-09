Hacker-ul roman Guccifer va fi extradat in Statele Unite, pentru a-si executa pedeapsa

Guccifer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea de Apel Alba Iulia a admis, luni, cerera autoritatilor judiciare din SUA de extradare a hackerului aradean Marcel Lazar Lehel, cunoscut drept Guccifer, pentru a executa pedeapsa de patru ani si patru luni de inchisoare pe care a primit-o de la o instanta din statul Virginia, insa extradarea efectiva va avea loc abia dupa ce va executa pedeapsa la care a fost condamnat in Romania. Solutia nu este definitiva si poate fi contestata in termen de cinci zile de la pronuntare. Curtea de Apel Alba Iulia s-a pronuntat, luni dupa-amiaza, cu privire la solicitarea formulata de autoritatile judiciare din SUA de extradare a aradeanului Marcel Lazar Lehel, hackerul cunoscut sub numele de Guccifer. Instanta a admis ...