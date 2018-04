Hackerii care au lovit cel mai tare Romania: te fac „miner” pentru monede virtuale

Bitcoin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Specialistii in securitate cibernetica anunta ca hackerii isi concentreaza mai nou eforturile catre generarea de monede virtuale. Astfel, in ultimele sase luni, infractorii cibernetici nu au mai avut energie si pentru amenintari de tip ransomware. Atacurile „minerilor” de moneda virtuala s-au triplat in Romania. Bitdefender a realizat o analiza prin care iti arata cum hackerii si-au schimbat modul de atac, asta dupa ce monedele virtuale sunt mult mai usor de gestionat. Infractorii cibernetici si-au schimbat treptat strategia. Acum nu-ti mai infecteaza dispozitivele cu ransomware; au trecut la amenintari care genereaza bani virtuali. In ultimele sase luni, ponderea raporturilor lunare cu aplicat ...