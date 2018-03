Hackerul clujean Butyka Robert, care a spart serverele NASA si a vandut bilete false la UNTOLD, condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare

Butyka Robert aka Iceman

Hackerul clujean Butyka Robert, zis Iceman, a fost condamnat de catre magistratii Tribunalului Cluj la 7 ani de inchisoare, cu executare, fiind gasit vinovat de efectuarea de operaţiuni in sisteme informatice interzise. Butyka a vandut bilete false la festivalul UNTOLD, chiar unui procuror.

Potrivit anchetatorilor, Butyka a clonat site-ul festivalului UNTOLD, simuland vanzarea de abonamente pentru ediţia a doua a manifestarii. Victima sa a fost chiar un procuror. Cu banii obţinuţi fraudulos prin vanzarea biletului fictiv şi-a comandat aparatura de la eMag.Inculpatul a sustinut mereu ca cineva i-a operat calculatorul imprumutat, confiscat acum prin sentinţa. Mai are o şansa la Curtea de Apel.

Magistratul Cristi Danilet a revocat beneficiul suspendarii din dosarul in care a primit 3 ani de inchisoare pentru spargerea serverelor NASA si, contopind pedepsele, i-a aplicat acestuia pedeapsa rezultanta, de 7 ani de inchisoare, cu executare, hotararea nefiind insa definitiva.

Solutia instantei:

I. Condamna pe inculpatul B. R., pentru savar?irea urmatoarelor infrac?iuni: – 2 ani inchisoare pentru comiterea infractiunii de fals informativ prevazuta de art. 325 C.pen cu re?inerea art. 41. alin. 1 C.pen; – 3 ani inchisoare pentru comiterea infrac?iunii de operatiuni financiare in mod fraudulos prevazuta de art. 250 alin. 1 ti alin. 2 C.pen cu aplicarea art. 35 alin. a Cpen in interpretarea CCR data prin decizia 368/2017 (doua acte materiale) ti cu retinerea art. 41. alin. 1 C.pen, prin schimbarea incadrarii juridice dintr-o infractiune consumata de operatiuni financiare in mod fraudulos ti una in stare de tentativa de operatiuni financiare in mod fraudulos; – 1 an inchisoare pentru comiterea infractiunii de intelaciune prevazuta de art. 325 C.pen cu aplicarea art. 35 alin. a Cpen in interpretarea CCR data prin decizia 368/2017 (doua acte materiale) ti cu retinerea art. 41. alin. 1 C.pen, cu retinerea art. 41. alin. 1 C.pen, prin schimbarea incadrarii juridice dintr-o infractiune consumata de intelaciune ti una in stare de tentativa de intelaciune. Conform art. 38, 39 C.pen constata savartirea infractiunilor mentionate mai sus in stare de concurs, astfel incat aplica inculpatului pedeapsa cea mai mare de 3 ani la care se adauda un spor de un an inchisoare, astfel incat inculpatul va executa pedeapsa rezultanta de 4 ani inchisoare cu executare. Constata ca infractiunile din prezenta cauza au fost comise in termenul de incercare al pedepsei de 3 ani cu suspendare sub supraveghere aplicata prin sentinta penala nr. 34/2012 definitiva prin decizia penala nr. 1224/R/2012 a Curtii de Apel Cluj, astfel ca potrivit art 96 C.pen revoca suspendarea ti dispune executarea pedepsei anterioare de 3 ani alaturi de pedeapsa din prezenta cauza de 4 ani inchisoare astfel incat in final va executa pedeapsa rezultanta de 7 ani inchisoare in regim de detentie. Deduce din pedeapsa rezultanta detentia preventiva din perioada 16.11.2011-17.01.2012 ti cea din perioada 14.04.2016 – 15.04.2016.

II. Condamna pe inculpatul D. O., pentru savartirea infractiunii de complicitate la infractiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos prevazuta de art. 48 raportat la art. 250 alin. 1 ti alin. 2 C.pen la pedeapsa de 2 ani inchisoare. In baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe termenul de supraveghere de 3 ani, stabilit conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. In baza art. 65 alin. 1 din Codul penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a) ti lit. b) C.pen ca pedeapsa accesorie care se va executa in caz de revocare a suspendarii executarii pedepsei principale. In baza art. 93 alin. (1) C. pen. obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: a) sa se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj la datele fixate de acesta; b) sa primeasca vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) sa anunţe, in prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depaşeşte 5 zile; d) sa comunice schimbarea locului de munca; e) sa comunice informaţii şi documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenţa. In baza art. 93 alin. (3) C. pen, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitaţii in cadrul Primariei mun. Cluj-Napoca pe o perioada de 80 de zile lucratoare. In baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen: daca cu rea-credinta nu va respecta masurile de supraveghere se va dispune revocarea suspendarii ti executarea pedepsei.

III. In baza art.112 alin. (1) lit. b) C.pen. dispune confiscarea speciala de la inculpatul B. R. a obiectelor folosite la savarşirea infracţiunii ti ridicate de la domiciliul sau in cadrul perchezitiei: hard-disk marca Intel, 120 Gb, seria CVCV4324021S120BGN; hard-disk marca Seagate, 320 Gb, seria SNW048NHL5; router wireless alb marca Edimax, seria MAC 801702E08DA4. In temeiul art. 25 ti art. 397 C.proc.pen obliga pe cei doi inculpati la plata in solidar a sumei de 649,99 lei catre partea civila D. I. T. Constata ca persoana vatamata P. C. C. nu s-a constituit parte civila. Conform art.272 C.pr.pen. stabileşte in favoarea Baroului Cluj reprezentand onoraririile avocatilor din oficiu pentru faza de judecata care se avanseaza din F.M.J: suma de 360 lei cuvenit av. R. R. A., suma de 690 lei cuvenit av. P. E. B. ti suma de 100 lei cuvenit av. B. M. R. Potrivit art.274 alin.1 C.pr.pen. obliga la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in suma de 2.000 lei pe inculpatul B. ti 1000 lei pe inculpatul D. Cu drept de apel la Curtea de Apel Cluj in termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a se depune la Tribunalul Cluj. Pronunţata in şedinţa publica din data de 8.03.2018.

