Hagi despre meciul cu Astra Giurgiu: 'Pentru noi conteaza numai victoria pentru ca cele trei puncte ne mentin in acea lupta pentru locul trei'

Antrenorul formaţiei Viitorul, Gheorghe Hagi, doreşte ca echipa sa să câştige meciul de luni cu Astra Giurgiu, precizând că cele trei puncte sunt importante în încercarea elevilor săi de a prinde locul trei. El spune că are încredere în jucători, care i-au arătat că sunt la un nivel foarte bun, potrivit news.ro.

Hagi a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, că Astra e o formaţie cu jucători foarte buni, iar atunci când joacă şi Denis Alibec este mult mai imprevizibilă.

“Este un meci cu o echipă care ştie fotbal, care are jucători importanţi, jucători foarte buni, o echipă care când joacă Alibec e mult mai imprevizibilă, mult mai puternică. Noi mergem cu convingerea şi cu încrederea de a câştiga acest meci, de a încerca să îl câştigăm, chiar dacă în ultimul meci direct am pierdut destul de clar, sperăm ca de data aceasta să facem un meci mult mai bun şi să venim cu puncte”, a afirmat Hagi.

Citește și: Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, mesaj din spital: Mă simt mult mai bine acum şi întremat

El a precizat că doreşte să vină cu trei puncte din deplasarea de la Giurgiu pentru că numai o victorie menţine Viitorul în lupta pentru locul trei.

“Pentru noi contează numai victoria pentru că cele trei puncte ne menţin în acea luptă pentru locul trei. Plecăm cu acest gând. Acest lucru l-am transmis şi echipei, lotului cu care plecăm să abordăm acest meci. Iar am lăsat mulţi jucători acasă, aşa a fost planificarea, pentru că vreau să am o echipă proaspătă, o echipă care să facă ambele faze foarte bine, să aibă un ritm de joc foarte ridicat. Am încredere totală în jucători pentru că mi-au demonstrat-o, pentru că au arătat că sunt la nivel foarte bun şi merită să abordăm acest meci cu tot grupul cu care am fost şi la Sepsi”, a spus Hagi.

El a precizat că vor lipsi de la meciul de la Giurgiu Rivaldinho şi Măţan, iar Calcan va fi în lot pentru această partidă.

Meciul dintre Astra Giurgiu şi Viitorul are loc luni, 8 aprilie, de la ora 18.30.