Hagi, despre un eventual transfer al lui Ianis: Nu exista absolut nimic. Nu s-a tratat absolut nimic

Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a spus că atunci când a fost în Belgia pentru a vedea meciul din Liga Europa dintre Standard Liege şi Sevilla nu a discutat despre un eventual transfer al lui Ianis, precizând că, din iarnă, dacă vor veni oferte pentru jucători, acestea vor fi evaluate. Hagi a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă, că a vrut să meargă la partida dintre Standard Liege şi Sevilla pentru a vedea un meci european, dar şi pentru a se întâlni cu Răzvan Marin, jucător transferat în Belgia de Viitorul. "Am vrut să văd un meci european, m-am întâlnit cu Răzvan. M-am bucurat pentru el, a jucat bine. Am văzut un jucător român mare, e respectat de un club cu tradiţie în Europa. Am văzut un Răzvan Marin matur, joacă de la egal la egal, poate chiar mai bine şi mai inteligent, a jucat contra Sevillei, a arată că are clasă, maturitate şi a făcut un progres enorm", a spus Hagi. El a precizat că celelalte lucruri despre care se spunea că s-ar fi întâmplat acolo, eventualul transfer al lui Ianis Hagi sunt doar speculaţii. "Celelalte sunt speculaţii. Nu există absolut nimic, nu s-a tratat de absolut nimic. Avem aceste cinci meciuri, trebuie să terminăm anul cum trebuie, iar apoi bineînţeles că vom evalua, vom sta, dacă există ceva sau va veni ceva, dacă nu, avem un grup foarte bun, ne simţim bine şi ne gândim la campionatul nostru. Jucătorii noştri când fac bine sunt curtaţi, sunt doriţi. Când munceşti vin şi satisfacţiile şi împlinirea idealurilor", a mai spus Hagi. El a povestit că reprezentanţii Sev ...