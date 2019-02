Hagi, dupa infrangerea cu Poli Iași - E un moment mai nefericit, nu suntem inspirati in fata portii

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat vineri seară, după meciul cu Politehnica Iaşi, scor 0-1, că formaţia sa se află într-un moment mai nefericit, în care are ocazii, dar nu reuşeşte să înscrie.

“În tot meciul am stat bine, am avut ocazii… Dar nu intră mingea. Am avut bară, cornere, devieri în mijlocul porţii de la un metru. Meci important, dar din păcate pentru noi ăsta e momentul. Trebuie să analizăm şi vedem ce facem de acum încolo. Drăguş a greşit, probabil o să reflecteze. Cel mai bine e să păstrăm liniştea şi să strângem rândurile. E un moment mai nefericit. Lucrurile nu ne ies. Nu suntem inspiraţi în faţa porţii. Vom analiza. Am ajuns în postura de a încerca să facem imposibilul, încercăm să câştigăm ambele meciuri rămase (din sezonul regulat)”, a spus Hagi la Digi Sport.

De cealaltă parte, Flavius Stoican a declarat că la meciul cu Viitorul a optat pentru o tactică diferită faţă de cea de la alte partide. “Am aşteptat greşeala adversarului. Nu ne îmbătăm cu apă rece, mai avem mult de muncă. A luat o opţiune serioasă, tratăm cele două meciuri ca două finale”, a spus Stoican, menţionând că arbitrajul de la partida cu Viitorul a fost echidistant.

Formaţia Politehnica Iaşi a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I.

Golul a fost marcat de Boris Garros, în minutul 85, dintr-un penalti acordat pentru un fault la Platini.

În minutul 44 de la gazde a fost eliminat Drăguş, după ce a primit al doilea cartonaş galben în decurs de trei minute. În minutul 66, a fost eliminat şi Semedo, de la oaspeţi, tot după al doilea galben.