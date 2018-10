Hagi este nemulțumit de prestația echipei U19 din Youth League

Antrenorul formaţiei Viitorului Gheorghe Hagi spune că este nemulţumit de prestaţia echipei Under 19, care a pierdut acasă, cu scorul de 1-0, în faţa lui Dinamo Zagreb, meciul contând pentru prima manşă a turului I al Youth League, considerând că aceasta nu a avut personalitate şi nu a respectat principiile de bază, posesia şi presiunea.

Hagi a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că este supărat pe echipa Under 19 a clubului, după înfrângerea de pe teren propriu cu Dinamo Zagreb.

“Sunt supărat pe ei. Pe două lucruri, nu au avut personalitate, echipa trebuia să aibă personalitate, să nu aibă teamă, să fie puternică şi să respecte principiile de bază, posesia şi presiunea. Nu le-au respectat, nu au avut capacitatea să facă asta”, a afirmat Hagi.

El a spus că va revizui lucrurile care nu au mers în acel meci, atât în plan tehnic, cât şi administrativ. Antrenorul a precizat că a creat un concept tehnic pentru toate echipele clubului şi era convins că este implementat foarte bine, dar a observat că nu este aşa.

“Nu pot să am şapte capete, nu sunt un balaur să fiu peste tot. Am creat un concept tehnic şi eram convins că era implementat foarte bine şi l-au asimilat cu toţii. Din păcate, am observat că nu. Nu sunt încă la nivelul pe care mi-l doresc”, a mai declarat Hagi.

El a fost nemulţumit şi de faptul că unul dintre jucătorii pe care i-a dat de la echipa mare pentru acest meci nu a rezistat decât 75 de minute

“Am dat trei jucători, iar unul a jucat 75 de minute. Mi se pare incredibil, e inadmisibil ca un jucător care se antrenează la echipa mare să nu poată să reziste la juniori. Nu trebuie să descoper eu nimic. Doar văd nişte lucruri, ştiu că poate dor , dar sunt realist. În fotbal trebuie să fi realist. Nu pot să ies în faţa dumneavoastră să spun ce buni suntem. Nu mi-a plăcut ce am văzut. Mi se pare că sunt plafonaţi puţin. În ultima perioadă îi văd demotivaţi, iar în viaţă când eşti plafonat e foarte greu să mai progresezi”, a spus tehnicianul.

Hagi a explicat că fotbalul înseamnă luptă, nu doar talent, iar cei care cred că pot juca fotbal doar din talent trebuie să înţeleagă că nu o pot face.

“Un jucător antrenat de mine să nu poate să joace un meci întreg, nu se poate. I-am spus după meci. Am crezut că e puternic, luptător, că nu poate abandona atât de uşor. Fotbal înseamnă luptă, fotbalul înseamnă spirit, nu înseamnă numai talent, iar el crede că poate să joace fotbal cu talentul. Nu se poate, trebuie să ai capacitate să lupţi. Să ştii să te aperi, eşti fundaş, trebuie să te aperi. Să se uite la Boboc cum joacă, el de ce nu face la fel, nu a făcut acelaşi antrenamente ca Boboc ?”a mai spus antrenorul

Hagi a precizat că cine este motivat în continuare şi are pasiunea de a face fotbal va rămâne alături de el, iar cine nu, este liber să aleagă alt drum.

“O să încercăm să revizium lucrurile şi le vom pune la punct. Cine vrea să mai fie motivat, să aibă această poftă şi această iubire şi pasiune de a face fotbal, de a forma, de a creşte copii, o să rămână cu mine, cine nu, e dreptul lui, nu o să comentez. Vreau oameni motivaţi, care să aibă energie, să transmită energie, să transmită spiritul pe care îl am şi eu”, a precizat Hagi.

El a mai spus că la meciul retur de la Zagreb nu vor mai merge jucători de la echipa mare.

Fostul internaţional a povestit că principala sa calitate ca jucător a fost ambiţia, aceasta fiind cea care face diferenţa atunci când se întâlnesc jucători foarte buni.

“Calitatea mea numărul unu a fost ambiţia, că talent au toţi. Eram motivat 200 la sută în fiecare zi, doream să fiu primul. Dacă nu ai asta în sânge, puteam să ţi-o bag eu ? Asta nu poate să ţi-o dea nimeni, te naşti cu ea. Asta face diferenţa. La un moment dat, cine face diferenţa când doi jucători sunt foarte buni ? Cel care se scoală mai repede dimineaţa”, a povestit Hagi.

Antrenorul Viitorului s-a referit în conferinţa de presă şi la meciul de vineri, de la Iaşi, spunând că va fi o partidă foarte dificilă, dar jucătorii săi vor încerca să câştige cele trei puncte. Hagi a spus că de la acel meci vor lipsi Boboc, Măţan, care au jucat meciul din Youth League în această săptămână, dar şi Mladen, suspendat.

Hagi a spus că va face deplasare cu echipa la Iaşi, iar pentru că este suspendat nu va fi pe bancă, urmând să urmească partida la televizor, formaţia urmând să fie condusă în acest meci de Cătălin Anghel.

Meciul dintre Poli Iaşi şi Viitorul are loc vineri, de la ora 21.00.