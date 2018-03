Halep a refuzat dialogul cu Darren Cahill in timpul partidei cu Osaka: 'Nu esti tu, nu e jocul tau!'

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a fost eliminata de Naomi Osaka in semifinalele Indian Wells, dupa o partida in care nu i-a iesit mai nimic, tot jocul sau destramandu-se in game-ul sase al primului set, la scorul 3-3 si 30-0... Simona a fost clar dominata de adversara ei mult mai tanara, care s-a impus in doua seturi si o ora de joc cu 6-3, 6-0. In setul al doilea, la 0-3, Simona l-a chemat pe Darren Cahill, ale carui sfaturi au reusit sa ii ofere echilibrul psihic necesar revenirii in meci si care a ajutat-o pe toata durata turneului sa intoarca soarta partidelor. “Pana la 3-3 totul a fost in regula. Ce se intampla? Nu esti tu, nu este jocul tau”, a intrebat-o Cahill pe Simona Halep si, vazand ca nu prime ...