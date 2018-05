Halep o apara din nou pe Serena Williams: E normal sa ai un copil

halep

Simona Halep a sarit din nou in apararea Serenei Williams, numarul 1 WTA sustinand ca sportiva americana trebuia sa aiba clasamentul protejat pe timpul sarcinii.



Constanteanca este de parere ca un copil este mai important decat orice turneu de tenis si sustine ca ar trebui sa existe o regula care sa le protejeze pe tenismenele care aleg sa devina mame.



"Nu stiu ce cap de serie va fi (la Ronald Garros - n.red.), dar este normal pentru o femeie sa ramana insarcinata si sa faca un copil. Este ceva minunat, e mult mai important decat tenisul. Eu cred ca ar fi normal ca jucatoarele care lipsesc pentru ca sunt insarcinate sa aiba clasamentul protejat", a spus Simona intr-o conferinta de presa sustinuta la Roma.



Serena Williams a provocat discutii ample in tenis dupa ce s-a retras temporar din activitate pentru a naste.



Americanca si-a luat o pauza de un an, insa cand a renuntat la tenis era pe locul 1 in clasamentul WTA, iar la revenire a fost plasata in subsolul ierarhiei feminine.



Asta inseamna ca Serena nu mai obtine calificarea la turnee prin prisma clasamentului si nici nu are statut de cap de serie, ceea ce inseamna ca intalneste adversare tari din primele meciuri.

