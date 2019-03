Halep rezista si trece de Kozlova! Dupa ce a clacat de doua ori in ambele seturi, jucatoarea noastra trece in optimi la Indian Wells!

Simona Halep 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Kateryna Kozlova (25 de ani, 114 WTA), scor 7-6 (3), 7-5, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA Premier Mandatory de la Indian Wells. Halep va juca in optimi contra invingatoarei partidei Marketa Vondrousova (61 WTA) - Jelena Ostapenko (22 WTA), meci care se joaca dupa miezul noptii. Nu a fost insa cel mai usor meci pentru Simona Halep, care a intampinat o rezistenta puternica din partea ucrainencei de pe locul 114 WTA. HALEP, PRIMA CLACARE Halep si-a gasit in prea putine randuri cadenta cu care impresioneaza atunci cand jocul sau e la parametri maximi, iar evolutia ei a fost mult afectata si de numeroasele erori nefortate pe care le-a ...