Halloween 2018! Iata toate traditiile si superstitiile! Ce trebuie sa nu faci

Halloween este sarbatorit in noaptea de 31 octombrie in spatiile de limba engleza, dar in toate colturile lumii exista obiceiuri legate de celebrarea stramosilor cu ritualuri colorate care aduna comunitatea in aceasta perioada. Halloween (o abreviere pentru "All Hallows' Evening") este o sarbatoare de origine celtica, preluata de multe popoare din lumea occidentala si nu numai. Halloween-ul se celebreaza in noaptea de 31 octombrie, precedand sarbatoarea crestina Ziua tuturor sfintilor de pe 1 noiembrie. Fiind una dintre cele mai vechi sarbatori din lume, Halloween-ul este sarbatorit in foarte multe tari, cele mai cunoscute fiind Irlanda, Statele Unite, Canada, Puerto Rico si Regatul Unit, iar, ...