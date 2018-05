Halucinant! A rapit o gravida, i-a sfartecat burta, i-a luat copilul si apoi a omorat-o

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Savanna Marie, o fata in varsta de numai 22 de ani, a fost rapita din cauza propriului sau copil si a avut parte de o moarte cumplita. Acesteia i-a fost sfartecata burta, apoi invelita in plastic si aruncata in rau. Familia si rudele sunt indurerate si in stare de soc, nestiind cine ar putea omori o gravida cu sange rece. Savanna Marie Greywind, in varsta de 22 de ani, mai avea o luna si nastea, insa, pe 19 august aceasta a disparut de acasa. Trupul neinsufletit al fetei a fost gasit in Dakota de Nord, pe Red River. Politia spune ca trupul sau era imbracat in plastic si intepenit intr-o buturuga. Este foarte posibil ca aceasta sa fie victima „rapitorilor pantecelor”, care jefuiesc copiii nou nascuti si apoi le omo ...