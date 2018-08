HALUCINANT Johnny Depp susține ca a divorțat de soție din cauza unui incident cu excremente gasite in patul matrimonial

Johnny Depp și Amber Heard s-au despărțit după o ceartă legată de niște excremente găsite în patul matrimonial de actor, arată portalul contactmusic.net.

Johnny Depp, în vârstă de 55 de ani, a acuzat-o pe fosta sa soție că a lăsat în pat fecale pentru a se răzbuna după ce actorul a întârziat la aniversarea ei. Potrivit presei britanice, un apropiat al actorului susține că ar exista dovezi care fac legătura între Amber și excrementele din patul lui Depp.

Un reprezentant al lui Amber Heard a declarat, însă, că problema a fost cauzată de câinele fostului cuplu, Boo, care, de altfel, ar avea și probleme de "control al sistemului digestiv".

Amber Laura Heard este o actriță americană născută în 1986, în Austin, Texas. Heard a jucat în filmul nominalizat la Oscar, "North Country" (2005), dar și în "Syrup" (2013), "Drive Angry" (2011) 3D, "The Joneses" (2009), "Never Back Down" (2008), "Alpha Dog" (2006) și "Friday Night Lights" (2004). Pe micul ecran, Heard a debutat în drama "Hidden Palms" (2007), și a avut roluri episodice în serialul "Californication" (2007) și "Criminal Minds" (2005). Amber Heard trăiește în Los Angeles, fiind implicată activ în acțiunile organizației Amnesty International.

În 2015, s-a căsătorit cu actorul Johnny Depp. Cei doi actori au încheiat divorțul în ianuarie 2017, după luni întregi în care Heard l-a acuzat pe Depp de violenţă domestică, Depp acuzând-o pe aceasta, în replică, de şantaj financiar.

Johnny Depp este considerat unul dintre cei mai importanţi actori din generaţia sa, alături de George Clooney şi Brad Pitt. Artist versatil şi extrem de expresiv, Johnny Depp s-a simţit în largul lui atât în producţiile hollywoodiene - mai ales în franciza "Piraţii din Caraibe", "Chocolat", "Donnie Brasco" -, cât şi în producţii independente, precum "Jurnalul unui iubitor de rom", dar şi în colaborările sale cinematografice cu regizorul american Tim Burton - "Edward Mâini-de-foarfece", "Legenda călăreţului fără cap/ Sleepy Hollow", "Mireasa moartă/ Corpse Bride", "Alice în Ţara Minunilor" şi "Umbre întunecate/ Dark Shadows". Deşi a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, Depp nu a reuşit până în prezent să obţină nicio distincţie din partea Academiei Americane de Film. Totuşi, a fost premiat cu un Glob de Aur pentru rolul unui frizer sadic din "Sweeney Todd - Bărbierul diabolic din Fleet Street", în 2008.