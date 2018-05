HALUCINANT O jurnalista spune ce s-a intamplat, de fapt, cu microfonul gasit in casa ministrului Carmen Dan: MINCIUNA care a fost INVENTATA

Procurorii de la Parchetul General au clasat dosarul deschis în legătură cu dispozitivul de înregistrare găsit în locuinţa ministrului de Interne, Carmen Dan. Motivul: nu s-a comis nicio faptă penală.

În noiembrie 2017, Carmen Dan a anunţat că a găsit în apartamentul în care locuieşte cu chirie un dispozitiv de înregistrare şi a sesizat Poliţia pentru demararea unei anchete.

Citește și: Ofertă nesperată pentru„Diamantul” lui Becali! Suma uriașă pe care o cere latifundiarul din Pipera

Jurnalista Berta Popescu, șefa secției Eveniment de la România TV, oferă însă o variantă explozivă a ceea ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în vila ministrului Carmen Dan. Lucrurile s-ar fi întâmplat foarte diferit de declarațiile ministrului de Interne.

”SURSE: Povestea este cam asa: doi bărbaţi, foşti ofiţeri de informaţii, care acum ar avea o firmă particulară, au fost chemaţi în casa ministrului pentru a face "deparazitzare de microfoane/dispozitive de interceptare" ascunse pe undeva prin casă. Când cei doi "specialişti" au mers la locuinţa lui Carmen Dan, ministrul nici nu era acasă. În apartament a fost doar sora doamnei Dan. Unul dintre foştii ofiţeri a venit cu acel dispozitiv la el. Un dispozitiv care, din informaţiile mele, nici nu era în funcţiune. Avea însă o cartela în el, cartelă care era redirecţionată chiar pe telefonul celui care l-a adus.

Citește și: Lovitură de teatru! Ce s-a aflat despre fabrica pe care o lăuda premierul Viorica Dăncilă – „Afirmația este falsă”

A fost chemată poliţia, nebunie mare, cei de la DIPI au făcut şi ei verificări, toată lumea agitată cu ce i se putea întâmpla ministrului de interne. Ceea ce este şi mai tare este că, fostul ofiţer care a venit la el cu "microfonul" şi-a dat seama ulterior că ceva i-a scăpat. Uitase că acea cartelă din dispozitiv era redirecţionată pe telefonul lui. Chiar a sunat-o pe sora doamnei ministru şi i-ar fi spus ceva de genul: "Doamna, am făcut o greşeală!". Omul a sunat-o pe sora doamnei ministru la două zile după aşa-zisa "descoperire a microfonului". S-a dus repede la un magazin şi a luat altă cartelă. Ba a avut tupeul să încerce să schimbe cartela cu cea nouă. A şi reuşit acest lucru, doar ca nu ştia că este supravegheat şi că deja se ştia cine este. Există la dosar chiar şi imagini cu fostul ofiţer când cumpără această cartelă nouă. În urmă cu cel puţin o săptămână dosarul a fost clasat. Asta pentru că "microfonul" nu fusese instalat de nimeni, nu o interceptase nimeni pe doamna ministru. Se pare că singurii care au ştiut şi care au pus la cale totul sunt cei doi care au făcut controlul în casă. Cineva i-a făcut o farsă. Va vine sa credeti ca ministrul de interne a fost PĂCĂLIT?,”, a scris jurnalista.

Citește și: Victor Ponta surprinde! Decizia pe care a luat-o fostul premier, după ce femeile din PSD au cerut daune uriașe unei publicații

"Am găsit în locuinţa mea un dispozitiv care, după prima verificare, pare un dispozitiv de înregistrare audio (...) într-una dintre camerele din apartamentul în care locuiesc. Fac precizarea că nu locuiesc într-o locuinţă a RAAPPS-ului şi în momentul în care am descoperit acest dispozitiv am procedat aşa cum era normal şi firesc - am sesizat organul competent, Poliţia Română, care a făcut demersurile necesare. Înţeleg că s-a înregistrat un dosar penal. (...) Am avut surpriza să constat că într-o priză de telefon, e oarecum suspect până şi locul unde era amplasat dispozitivul, am găsit acest dispozitiv. Era mascat în interiorul acelei prize, nu era un dispozitiv la vedere. (...) Era un dispozitiv care era conectat la o sursă de alimentare şi înţeleg că avea şi o baterie care probabil alimenta dispozitivul când s-ar fi întrerupt sursa de energie'', explica ministrul în noiembrie 2017.

Citește și: Raperul Macanache și-a găsit sufletul pereche! Cine este femeia cu care vrea să se căsătorească .