HALUCINANT - Prezența zero la vot la doua secții din Capitala. Cei 5.000 de votanți stau la aceeași adresa

Niciunul dintre cei aproape 5.000 de oameni înscriși pe listele a două secții de votare de la Colegiul „Matei Basarab” din Capitală nu s-au prezentat până în prezent la vot, toți având domiciliul în același imobil. Potrivit reprezentanților secțiilor, oamenii sunt din Republica Moldova.

La secţia nr. 382 amplasată în Colegiul Naţional “Matei Basarab” din Capitală sunt înscrişi 2.400 de persoane însă niciuna nu a venit să voteze, nici pe lista permanentă, nici pe cea suplimentară. O situaţie asemăntoare este şi la secţia alăturată, nr. 379 unde au votat 12 persoane, însă pe lista suplimentară.

“Ieri (sâmbătă, n.r.) nu a venit nimeni, nici azi până la această oră. Toate raportările au fost zero. Chiar am primit două telefoane de la Call Center pentru că au crezut că am greşit ceva. Am confirmat că raportarea este corectă. Pe listă sunt cetăţeni care locuiesc la aceeaşi stradă şi la acelaşi imobil, adică la aceeaşi casă. Eu am litera de la K la Ş, ceilalţi de la A la K sunt la altă secţie de votare”, a spus, pentru MEDIAFAX, preşedinta secţiei de votare nr. 382, Ionica Anton.

Reprezentanţii secţiilor de votare susţin că toate cele 2.400 de persoane care sunt înscrise la secţia nr. 382, dar şi cele peste 2.400 de la secţia nr. 379 au domiciliul la aceeaşi adresă: str. Vasile Lucaciu, nr. 5.

“Nu ştiu dacă îmi pot explica. Târziu am realizat că am doar o stradă şi un număr. Am vorbit cu colegii şi am ajuns la concluzia că sunt persoane care au obţinut o viză pentru cetăţenia europeană şi muncesc afară, nu aici. Nu sunt nume româneşti, ar putea fi moldoveni”, mai susţine Anton.

Ionica Anton mai precizează că sâmbătă au aşteptat ore în șir alegătorii, în speranţa că vor veni.

“Am aşteptat. Iniţial am început a râde. (...) Am stat 15 ore. Oboseala şi-a spus cuvântul chiar dacă nu am avut niciun votant. Ne uitam pe hol. Am tot sperat. Foarte târziu mi-am dat seama că e o anomalie. Ne gândeam că poate vin. (...) Chiar nu-mi pot da seama cum pot locui într-un imobil atâtea persoane. (...) Am citit regulamentul, mi-am pus la punct documentaţia”, a mai precizat Ionica Anton.

Imobilul în care au domiciliul miile de persoane se află lângă Colegiul Naţional “Matei Basarab” din Capitală, unde sunt amplasate secţiile de votare.