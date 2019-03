Hamude ar fi iubit, in secret, de Roxana de la Puterea Dragostei! Habibi este nimeni altul decat

Hamude google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unor informatii obtinute de Viorela si Stefan, care au adus si dovezi in acest sens, Roxana ar fi vorbit mai mereu cu Habibi, iar conversatiile erau insotite de declaratii de dragoste si chiar permisiuni de a face ''chestii'' cu Andy. Tototada, conform wowbiz.ro, fanii au venit cu o ipoteza incendiara, ipoteza care depaseste orice imaginatie. Telespectatorii emisiunii sunt de parere ca Hamude si Habibi sunt aceeasi persoana. Roxana are langa ureche o inimioara si litera Q de la Queen, iar Hamude are aceeasi inimioara si litera K de la King. Madalin None s-ar intoarce la Puterea dragostei None a plecat de la Puterea Dragostei insa a spus ca se va intaorce daca va simti ca ar putea sa f ...