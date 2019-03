Hamude de la Puterea Dragostei, indragostit de Andreea Mantea? Totul a fost facut public

hamude google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hamude a intrat in casa de la Puterea Dragostei in urma cu cateva saptamani. Desi initial el a spus ca o place pe Bianca, tanarul nu a mai vrut sa faca un cuplu cu aceasta, marturisind ca este dezamagit de comportamentul ei in afara casei. In cel mai recent live al sau, Hamude dezvaluie ca are insa o slabiciune pentru prezentatoarea emisiunii, Andreea Mantea. ”Hamude, mai bine ti-ar sta cu Mantea”, ii da mesaj unul dintre fanii lui. Iar reactia lui Hamude vine imediat: ”Hm! Nu e rau”, spune el afisand si un zambet. Roxana de la Puterea Dragostei a rupt tacerea! Cine a fost primul iubit din viata ei Este fabulos cat au cheltuit parintii lui Hamude pentru studiile concurentului de la ...