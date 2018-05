Handbalistele de la CSM Bucuresti, medalie de bronz. Au invins contra Rostov pe Don

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSM Bucuresti - Rostov pe Don (Rusia), finala mica Liga Campionilor la handbal feminin s-a jucat duminica. Echipa CSM Bucuresti a reusit sa castige medaliile de bronz, la fel ca si anul trecut. In finala competitiei le va opune pe Gyori Audi ETO KC si Vardar Skopje, de la ora 19,00. CSM Bucuresti este la a treia sa participare la turneul Final4 al Ligii Campionilor, in 2016 castigand trofeul, iar in 2017 terminand pe locul al treilea. CSM Bucuresti a ratat calificarea in finala Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa de echipa maghiara Gyori Audi ETO KC cu scorul de 26-20 (12-10), sambata, in prima semifinala desfasurata la turneul Final4 al competitiei Formatia macedoneana Vardar Skopje o va intalni pe ...