Hannelore, marturisiri din culisele “Insula Iubirii”, dupa casatoria cu Bogdan. Incredibil ce spune despre Andi

Hannelore de la “Insula Iubirii” , unul dintre cele mai controversate personaje din Thailanda, a facut primele declaratii dupa ce s-a casatorit cu iubitul ei Bogdan. Blonda a fost la un pas de a ceda, ispitita fiind de Andi, dar a decis sa nu mearga mai departe, multi judecand-o ca este o femeie parsiva.

Hannelore a oferit un interviu, pentru teotrandafir.com, in care vorbeste, pentru prioma data, despre Andi: „Daca l-as fi intalnit pe Andi in afara emisiunii cu siguranta ar fi fost exact la fel. Este un barbat frumos, interesant, dar care nu mi-a trezit mai mult interes. Fie a fost pus sa imi faca toate poftele, sa ma asculte, sa fie alaturi de mine, fie a facut-o de la sine. Oarecum a fost singura persoana care nu m-a lovit, acolo. Este inevitabil sa nu te legi de o persoana in acel timp. 24 din 24, 3 saptamani… Cred ca fiecare om are farmecul sau. Si fiecare om atrage un alt om. Prima atractie la un om este aspectul fizic si cine nu recunoaste acest lucru, minte. Primul impact il are aspectul, apoi restul', a declarat Hannelore.

„Faptul ca am iesit din tiparul emisiunii, faptul ca nu au obtinut ceea ce si-au dorit, a fost tot in defavoarea mea. Din surse sigure stiu ca eu am fost motivul pentru care ne-au ales si acela de a-si demonstra lor ca orice femeie pica. Oarecum asa mi s-a spus, ca am fost o provocare pentru ei. Cat despre cine si ce comenteaza, majoritatea sunt femei, fie frustrate fie cu un aspect nu prea placut. Oameni care asculta vocea naratorului si care fac parte din patura sociala usor de manipulat', a mai declarat Hannelore, pentru sursa citata.

Bogdan si Hanne nu se despart, ci isi oficializeaza relatia de iubire ce dureaza de mai bine de sapte ani. Astfel ca, dupa incheierea show-ului, acestia s-au casatorit in Ungaria, iar alaturi le-a fost familia, dar si cei mai buni prieteni.

