Hannelore si-a schimbat radical look-ul! Asa arata concurenta acum, dupa participarea la „Insula iubirii”

Este fara doar si poate una dintre cele mai controversate aparitii de la „Insula iubirii”, in acest sezon. Hannelore a impartit telespectatorii in doua, mai ales in urma imaginilor difuzate in cea mai recenta editie.

In prezent, la cateva luni de la incheierea competitiei, Hannelore a facut o schimbare semnificativa in viata ei. Concurenta a renuntat la pletele balaie cu care s-a afisat in Thailanda si si-a schimbat semnificativ look-ul.

Un bob scurt, elegant, care ii ajunge pana pe la baza gatului. Asa arata Hannelore in prezent, oferind niste imagini prietenilor virtuali, imagini care pur si simplu radiaza eleganta.

Hannelore a pozat intr-o revista celebra, la doar 16 ani

Remarcandu-se prin faptul ca s-a declarat vast superioara celorlalte femei prezente in emisiune, Hannelore a fost mereu o prezenta discreta, care s-a ferit sa vorbeasca despre lucrurile mai neplacute din viata ei.

Si cum sterge multe lucruri cu buretele, se pare ca Hannelore a sters cu buretele si un episod din trecutul ei. Mai exact, in urma cu aproximativ 10 ani, Hannelore poza in ipostaze cat mai sexy, pentru o celebra rubrica a unei reviste din Romania.

„Este din Timisoara. Are 1.72 m, iar dimensiunile ei sunt 88-63-90. Tanara este pasionata de arta fotografica. Cum era si firesc, adora sa fie pozata. La fel de mult ii plac dansul modern si excursiile”, sta scris la descrierea lui Hannelore, care la vremea respectiva avea in jur de 16 ani.

