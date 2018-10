Hans Klemm A BAUT pana la 2 noaptea: INREGISTRARILE care devoaleaza ESCAPADELE ambsadorului SUA

Hans Klemm a fost actorul unor întâlmplări mai puțin obișnuite pentru un diplomat de rang înalt! Asta, dacă e să ne luăm după Adrian Țuțuianu, care a relatat, conform unor înregistrări difuzate de România TV în emisiunea lui Victor Ciutacu, cum a băut până la 2 noapte, în 30 august, la Târgoviște, cu ambasadorul SUA la București.

”L-am dus la masă la prânz, am discutat despre incompatibilități. Faptul că a vorbit cu niște primari care i-au spus niște lucruri i-a schimbat un pic din atitudine. Știți ce am constatat? Că mai rău erau consilierii de la Ambasadă decât Klemm.

Nu știu realitatea. Apoi am urcat la munte cu el. I-a plăcut extraordinar de mult, l-am cazat la hotel la Calcan, la Peștera.

Ăia ne spuneau că la ora 20 se culcă, că nu mănâncă seara. Pe dracu'! Am stat, am mâncat, am băut, am stat până la 2 noaptea. A doua zi a coborât, s-a văzut cu Nifon la Arhiepiscopie, unde au ei hotelul ăla acolo.”, a spus Țuțuianu, conform înregistrării.