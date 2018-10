Hans Klemm se simte bine? Declaratii extrem de inoportune la inceperea anului universitar

Hans Klemm google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hans Klemm nu se simte bine si ca dovada in acest sens o reprezinta si declaratia din aceasta dimineata. Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, le-a vorbit studentilor de la Drept despre lupta anticoruptie din Romania si despre modificarile de la legile justitiei. Trebuie tinand cont ca un ambasador al unui stat NU are dreptul moral, legal, sa intervina in problemele interne ale unui stat. Imagini care nu mai au nevoie de nicio prezentare! De ce ambasadorul SUA se indreapta spre protestatari? Hans Klemm a declarat ca magistratii sunt vizati politic, iar sistemul judiciar este supus la presiuni, facand referire la modificarile de la legile justitiei si Codul Penal: "Aceste schimbari aduc Romani ...