HAOS in Italia: Campionatul Serie B a fost SUSPENDAT, iar Serie C nu mai incepe

Partidele din Serie B au fost suspendate până la data de 9 octombrie, conform unei decizii a Federației Italiene de Fotbal

Totul a pornit de la falimentul cluburilor Avellino, Bari şi Cesena, care erau înscrise în eşalonul secund. Cesena a dispărut, iar celelalte două au mers în Liga 4, scrie mediafax.ro.

Citește și: Vești bune pentru o anumită categorie de bugetari-Se anunță o nouă minivacanță luna viitoare

Serie B a început cu doar 19 echipe, în loc de 22, după ce conducătorii fotbalului italian nu au primit alte echipe din Serie C în al doilea eşalon. Novara, Ternana si Pro Vercelli, echipe care au ocupat ultimele trei poziţii în sezonul trecut au mers în instanţă şi au cerut să fie reprimite în Serie B, ca urmare a falimentului celorlalte trei formaţii. În primă instanţă, s-a respins cererea celor trei cluburi retrogradate în Serie C. La apel însă, totul s-a întors la 180 de grade. Cele trei echipe au câştigat procesul, iar campionatul a fost suspendat pentru a se găsi o soluţie rezonabilă. De asemenea a fost amânat şi startul în Serie C.

Până în acest moment s-au jucat trei etape în Serie B. În al doilea eşalon din "Cizmă" evoluează Vlad Dragomir (Perugia), George Puşcaş (Palermo), Adrian Stoian (Crotone) şi Deian Boldor (Foggia).

Citește și: Anchetă de proporții în România! Ce nereguli făceau operatorii de telefonie .