HAOS pe drumurile din municipiu. Utilajele de deszapezire nu fac fata ninsorii

Zapada care a cazut necontenit in Iasi a facut ca circulatia rutiera sa se desfasoare in conditii infernale in tot orasul. Pe marile bulevarde ale Iasului se circula extrem de greu iar utilajele de deszapezire ale Primariei abia daca reusesc sa faca fata. Mai mult, unii soferi blocheaza calea de acces a utilajelor de deszapezire ceea ce ingeruneaza si mai mult activitatea acestora. Cozile de masini sunt interminabile in zone precum Independentei, Pacurari, Nicolina sau Tudor. Pe de alta parte, este ciudat cum de primarul Iasului, Mihai Chirica, si-a luat tocmai acum concediu de odihna in loc sa fie prezent la comandamentul de iarna si sa coordoneze activitatea de deszapezire din munici ...