Haos pe drumurile judetene. Drumarii din Iasi uita sa deszapezeasca toate arterele din judet

Iarna a luat din nou prin surprindere autoritatile judetene. Zapada care a cazut astazi peste judetul Iasi a facut ca in mai multe zone sa se circule cu dificultate, in tot acest timp cei de la Directia Judeteana de administrare a Drumurilor si Podurilor miscandu-se in reluare. In unele sectoare de drumuri judetene nu s-a vazut deloc ca a fost imprastiat material antiderapant, in vreme ce autoturismele aveau serioase probleme de inaintare. Chiar daca utilajele au patrulat pe drumurile judetene, zapada care a continuat sa cada a creat noi probleme, lucru care nu a mai fost sesizat de catre drumari. Un exemplu in acest sens este soseaua Iasi-Botosani unde nu s-a intervenit decat foarte slab, i ...