Haosul din Franța s-a extins in Belgia - Protestele 'vestelor galbene' au luat amploare: Arestari, uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa la Bruxelles

Aproximativ 400 de persoane au fost arestate sâmbătă la Bruxelles, în contextul extinderii în Belgia a protestelor ''vestelor galbene'' din Franţa, poliţia făcând uz de gaze lacrimogene şi tunuri cu apă în capitala belgiană în confruntările cu protestatarii, relatează agenţia DPA, conform agerpres.ro.

Protestele ''vestelor galbene'', denumite astfel după vestele lor de protecţie, foarte vizibile şi care au devenit simbolul şi uniforma lor, au început în Franţa luna trecută, cu manifestări violente, ce au provocat acţiuni similare şi în Belgia.Circa 1.000 de persoane au luat parte la protestele din Bruxelles, dintre care aproximativ 400 au fost arestate, a declarat pentru DPA o purtătoare de cuvânt a poliţiei belgiene, Ilse Van De Keere.Mulţi dintre protestatari au fost reţinuţi la sosirea lor în staţiile de tren, fiind descoperite asupra lor obiecte interzise. Alţii au perturbat ordinea publică aruncând diferite obiecte, inclusiv pietre, asupra poliţiştilor, potrivit purtătoarei de cuvânt.

Unii dintre poliţişti au suferit răni la mâini şi pe faţă, potrivit sursei. Nu se cunoaşte deocamdată numărul total al răniţilor din rândul poliţiştilor şi al protestatarilor.



Numărul mare de arestări a avut loc în parte din cauză că organizatorii nu au luat legătura cu poliţia mai înainte, pentru coordonare în vederea protestului, a mai spus dna Van de Keere.



Marşurile s-au concentrat în mare parte în cartierul european, unde îşi au sediul multe instituţii ale Uniunii Europene. Poliţia a înălţat baricade pentru a interzice accesul demonstranţilor, dar au izbucnit confruntări după ce protestatarii au început să arunce cu pietre, sticle şi ale obiecte asupra poliţiştilor. Poliţia a ripostat cu gaze lacrimogene şi cu tunuri cu apă pentru a-i dispersa pe manifestanţi.

